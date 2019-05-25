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Главу Генштаба ВСУ высмеяли за слова о Крыме

Фото: www.globallookpress.com
Украина не потратила "ни гривны" на развитие полуострова

Алексей Пушков резко прокомментировал "шок" начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который тот испытал во время своей поездки в Крым в 2010-м. Российский сенатор напомнил, что на тот момент полуостров входил в состав Украины 20 лет, но никак не развивался. Пользователи Сети поддержали мнение Пушкова.

"Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком – вот что признал Хомчак",

– отметил на своей странице в Twitter Пушков.

Ранее Хомчак заявил, что был шокирован увиденным на полуострове: там везде была реклама российской водки и изображения флага. Он назвал Крым "плохим остатком СССР". Как передает агентство "РИА Новости", пользователи Сети обратили внимание на то, что Хомчак первым делом заметил водку, и пошутили, что это говорит о его наклонностях.

"Видимо, хорошая была реклама водки, что не понимал, где находится, таки купил", – отметил интернет-пользователь, с которым согласились и другие.

Многие подчеркнули, что Хомчак попросту признал, что от нахождения в составе Украины Крым пришел в упадок.

"Сам удивился, до чего Украина довела", – подытожила россиянка. 

Полина ИВАНОВА
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