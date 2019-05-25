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Порошенко придется появиться на допросе по делу о коррупции

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Экс-президенту Незалежной не отвертеться от последствий своего руководства страной

Источники сообщили украинским журналистам о том, что в июне Петра Порошенко вызовут в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины по делу о хищениях в компании "Центрэнерго".

"Будет обязательно вызван и допрошен", - заявил собеседник "Украинских новостей". Предполагается, что допрос пройдет в июне.

Ранее на Порошенко возбудили уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий. Предполагается, что ПАО "Центрэнерго" незаконно приватизировали, а махинации с акциями нанесли компании ущерб на 6 млрд гривен. Эти противозаконные действия якобы координировались экс-президентом Украины и нардепом Игорем Кононенко.

Более того, Порошенко подозревают в госизмене. Всего на бывшего лидера украинцев заведено 3 уголовных дела. 

Полина ИВАНОВА
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