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В Киеве напали на Зеленского за "кацапскую" мову

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президенту Украины напомнили о правильном произношении слов

Владимир Зеленский обвинил украинских чиновников в том, что они оторваны от современных технологий. Ответить главе страны поспешил министр инфраструктуры Владимир Омелян, который упрекнул его за использование русского языка.

Во время своего выступления на iForum 2019 Зеленский заявил, что украинские политики не знают слов "инновация", "диджитализация", "гиперлуп" и "Илон Маск". Омелян же отметил, что "диджитализацию" нужно произносить и писать как "дигитализацию".

"И простите, что я пишу по-украински, но чиновникам не пристало говорить на кацапаском, не говоря уже о президентах", - позволил себе дерзость министр на своей странице в Facebook.

Украинцы разелилась на два лагеря в комментариях: одни считают, что Омелян прав, упрекнув Зеленского, другие встали на защиту своего лидера.

Это уже не в первый раз, когда политики Украины делают Зеленскому замечание за использование русского языка. 

Полина ИВАНОВА
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