Президент Украины обвинил соседнее государство во всех проблемах

Владимир Зеленский заявил о том, что если Россия отпустит задержанных украинских моряков, то это будет шагом к началу переговоров двух стран. Однако первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что Незалежная может и не начинать переговоры с Россией, если выставляет какие-то условия.

"Исполнение Россией решения международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства, что они готовы остановить конфликт с Украиной",

– заявил Зеленский на своей странице в Facebook.

Тем не менее Джабаров отметил в разговоре с RT, что решение Международного трибунала ООН по морскому праву дискредитирует президента Украины. Ведь произошло нарушение закона РФ. Украинские моряки, по словам сенатора, останутся в России до суда точно.

"Что касается заявления господина Зеленского, с Россией нельзя говорить языком шантажа. Это не очень хорошая тенденция", – добавил Джабаров.

Он отметил, что именно Киев заинтересован в том, чтобы наладить отношения с Россией. А Зеленский, по мнению сенатора, действует неправильно по отношению к соседу.

Международный трибунал ООН по морскому праву заявил, что Россия должна освободить военных Украины и их корабли, которые были задержаны за нарушение границы РФ в Керченском проливе в ноябре 2018-го. Москва не раз говорила о том, что у этой инстанции нет юрисдикции на решение подобных ситуаций.