Запад введет антироссийские рестрикции, если РФ вовремя не выдаст украинских моряков

Адвокат Николай Полозов, который защищает военных Незалежной, задержанных за нарушение границы РФ в Керченском проливе, заявил о том, что России следует отпустить их, как решил Международный трибунал ООН по морскому праву.

Он считает, что если Москва помедлит, то это будет поводом для того, чтобы "цивилизованный мир" усилил давление на Россию как политически, так и экономически. Полозов уверен, что задержание украинских моряков не принесет РФ никакой пользы или выгоды из-за политических обязательств, сопряженных с ситуацией.

"Я уверен, что, наверное, российским властям было бы выгодно уже избавиться как-то от этих моряков для того, чтобы избежать новых санкций, чтобы избежать проблем в связи с морским судоходством", – цитирует Полозова "УНИАН".

Он считает, что у России нет оснований для уголовного дела против моряков, тем не менее отпустить их, не прекращая его, вполне возможно, по его мнению.

Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал отправить моряков на родину. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, если Россия выполнил это решение, то это будет первым шагом к началу переговоров между странами. В Москве же напомнили о том, что эта инстанция не обладает юрисдикцией для решения подобных ситуаций.

Три военных корабля ВМС Украины нарушили госграницу в Черном море в ноябре 2018-го. Погранслужба ФСБ задержала моряков, которых суд отправил в СИЗО.