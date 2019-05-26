Заявление политика в точности повторяют слова экс-главы Незалежной

Новый президент Украины Владимир Зеленский только начал править страной, а уже успел оконфузиться. Он назвал русского авиаконструктора Игоря Сикорского "знаменитым украинцем".

По его словам, специалист должен вдохновлять новых изобретателей по всей стране. При этом политик подчеркнул, что Незалежная ежегодно "обогащает мир новыми талантами".

"Ровно 130 лет назад в Киеве родился "отец вертолетов" – знаменитый украинец Игорь Сикорский. Он является блестящим примером инноватора",

– написал глава государства на своей странице в Facebook.

Бывший президент Украины Петр Порошенко также называл Сикорского знаменитым украинцем, который навсегда изменил мир авиации.

Авиаконструктор Игорь Сикорский родился в 1889 году в Российской империи, в Киеве. В 1918 году авиаконструктор выехал из России и проживал в США. Он является создателем первых в мире: четырехмоторного самолета "Русский витязь", тяжелого четырехмоторного бомбардировщика и пассажирского самолета "Илья Муромец", серийного вертолета одновинтовой схемы.