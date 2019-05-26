Без денег и в тюрьме: в суды посыпались заявления против Порошенко

Над политиком сгущаются тучи

Юрист Андрей Портнов, ранее занимавший пост замглавы администрации президента Украины, намерен через суд добиться арестов всех активов Петра Порошенко.

По его словам, в течение нескольких недель ходатайство поступит в суд по этому вопросу.

"Моё ходатайство будет о том, чтобы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов. Это банковские счета, все акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей",

– цитирует Портнова телеканал "112 Украина".

Ранее сообщалось, что в ГБР приняли заявление Портнова об отмывании денег Порошенко.