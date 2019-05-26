Без денег и в тюрьме: в суды посыпались заявления против Порошенко

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Юрист Андрей Портнов, ранее занимавший пост замглавы администрации президента Украины, намерен через суд добиться арестов всех активов Петра Порошенко.
По его словам, в течение нескольких недель ходатайство поступит в суд по этому вопросу.
"Моё ходатайство будет о том, чтобы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов. Это банковские счета, все акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей",
– цитирует Портнова телеканал "112 Украина".
Ранее сообщалось, что в ГБР приняли заявление Портнова об отмывании денег Порошенко.
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