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Без денег и в тюрьме: в суды посыпались заявления против Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Над политиком сгущаются тучи

Юрист Андрей Портнов, ранее занимавший пост замглавы администрации президента Украины, намерен через суд добиться арестов всех активов Петра Порошенко.

По его словам, в течение нескольких недель ходатайство поступит в суд по этому вопросу.

"Моё ходатайство будет о том, чтобы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов. Это банковские счета, все акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей",

цитирует Портнова телеканал "112 Украина".

Ранее сообщалось, что в ГБР приняли заявление Портнова об отмывании денег Порошенко.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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