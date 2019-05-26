Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Коломойский нашел для Украины выход из долгов

Игорь Коломойский. Фото: ИТАР-ТАСС/ Константин Сазончик
Киев должен взять пример у Афин

Украинский олигарх Игорь Коломойский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал объявить дефолт.

Таким образом Киев сможет не выплачивать долги Международному валютному фонду.

"Мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция <…> В 2015 году Афины столкнулись с кредиторами и стали первой развитой страной, которая не выплатила кредит МВФ. <...> Сколько раз был дефолт в Аргентине? И что, они реструктурировали все. Все в порядке", – цитирует олигарха газета Financial Times.

При этом подобные заявления, как считают журналисты, могут вызвать тревогу у Запада.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Главу Генштаба ВСУ высмеяли за слова о Крыме

Украина не потратила "ни гривны" на развитие полуострова

ООН потребовала от России освободить украинских моряков

Прекращать уголовное дело РФ при этом не должна

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей