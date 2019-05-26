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Украинский олигарх Игорь Коломойский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал объявить дефолт.
Таким образом Киев сможет не выплачивать долги Международному валютному фонду.
"Мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция <…> В 2015 году Афины столкнулись с кредиторами и стали первой развитой страной, которая не выплатила кредит МВФ. <...> Сколько раз был дефолт в Аргентине? И что, они реструктурировали все. Все в порядке", – цитирует олигарха газета Financial Times.
При этом подобные заявления, как считают журналисты, могут вызвать тревогу у Запада.
Украина не потратила "ни гривны" на развитие полуострова