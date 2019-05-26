Киев должен взять пример у Афин

Украинский олигарх Игорь Коломойский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал объявить дефолт.

Таким образом Киев сможет не выплачивать долги Международному валютному фонду.

"Мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция <…> В 2015 году Афины столкнулись с кредиторами и стали первой развитой страной, которая не выплатила кредит МВФ. <...> Сколько раз был дефолт в Аргентине? И что, они реструктурировали все. Все в порядке", – цитирует олигарха газета Financial Times.

При этом подобные заявления, как считают журналисты, могут вызвать тревогу у Запада.