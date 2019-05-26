Зеленский опозорился с поздравлением киевлян

Политик неудачно вспомнил про запах шаурмы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Киева с годовщиной города, однако его слова удивили граждан.

"Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро",

– написал политик на своей странице в Facebook.

В комментариях к посту украинцы выразили свое недоумение словами Зеленского.

"Шаурма?! Я родилась и выросла в Киеве <…> – городе каштанов и соборов, городе счастья и печали, городе революций свободы и побед! Ша-ур-ма?!", – написали в Сети.

"Меня, как киевлянина, обижает такое описание города. Запах шаурмы у метро? Серьезно? Это то, с чем у вас Киев ассоциируется раньше каштанов?", – спросил один из пользователей.

"Софийский собор – вот это Киев, а не ваша шаурма и низкоинтеллектуальный квартал", – заключил комментатор.