Зеленский опозорился с поздравлением киевлян

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Киева с годовщиной города, однако его слова удивили граждан.
"Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро",
– написал политик на своей странице в Facebook.
В комментариях к посту украинцы выразили свое недоумение словами Зеленского.
"Шаурма?! Я родилась и выросла в Киеве <…> – городе каштанов и соборов, городе счастья и печали, городе революций свободы и побед! Ша-ур-ма?!", – написали в Сети.
"Меня, как киевлянина, обижает такое описание города. Запах шаурмы у метро? Серьезно? Это то, с чем у вас Киев ассоциируется раньше каштанов?", – спросил один из пользователей.
"Софийский собор – вот это Киев, а не ваша шаурма и низкоинтеллектуальный квартал", – заключил комментатор.
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