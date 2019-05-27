Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия разрушила экономику Украины

Фото: www.globallookpress.com
Киев погряз в долгах из-за санкционной войны

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко утверждает, что страна несет колоссальные экономические убытки от противостояния с Россией.

По его словам, из-за санкций поезда из Китая идут в Европу через Белоруссию, а не через Незалежную. Таким образом Киев лишился огромных доходов от транзита.

"7 марта 2014 года президент Янукович должен был помахать ему (китайскому поезду) в Киеве платочком, но произошла революция. А сегодня, по нашим кодам, по нашей схеме, из Китая только в неделю ходят 75 поездов через Белоруссию",

сказал Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".

Экс-министр добавил, что многие европейские бизнесмены не понимают, почему Киев упускает огромную прибыль. Он отметил, что если Украине удастся разрешить все вопросы с Россией, то в течение 5 лет доход страны сразу повысится до $30 млрд.

Напомним, что в 2015 году украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Главу Генштаба ВСУ высмеяли за слова о Крыме

Украина не потратила "ни гривны" на развитие полуострова

ООН потребовала от России освободить украинских моряков

Прекращать уголовное дело РФ при этом не должна

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей