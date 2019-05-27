Киев погряз в долгах из-за санкционной войны

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко утверждает, что страна несет колоссальные экономические убытки от противостояния с Россией.

По его словам, из-за санкций поезда из Китая идут в Европу через Белоруссию, а не через Незалежную. Таким образом Киев лишился огромных доходов от транзита.

"7 марта 2014 года президент Янукович должен был помахать ему (китайскому поезду) в Киеве платочком, но произошла революция. А сегодня, по нашим кодам, по нашей схеме, из Китая только в неделю ходят 75 поездов через Белоруссию",

– сказал Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".

Экс-министр добавил, что многие европейские бизнесмены не понимают, почему Киев упускает огромную прибыль. Он отметил, что если Украине удастся разрешить все вопросы с Россией, то в течение 5 лет доход страны сразу повысится до $30 млрд.

Напомним, что в 2015 году украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.