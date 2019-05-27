Жители Незалежной останутся без средств существования

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович считает, что после объявления дефолта население страны обнищает и может не выжить.

По его словам, президенту Зеленскому не стоит следовать совету олигарха Коломойского и отказываться от помощи МВФ.

"Этот финансовый доктор лечит нас четыре с половиной года. В результате этого мы полностью убили экономику, мы в безнадежной долговой яме, а значит доктор – шарлатан",

– сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Депутат добавил, что после объявления дефолта курс гривны резко рухнет. При этом страна уже и без этого несет огромные экономические потери.

"Я думаю, что будет полное обнищание населения, а потом — да, с нуля начнем подниматься. Но кто выживет с этого нуля?", – добавил Рабинович.

Ранее олигарх Игорь Коломойский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы не выплачивать долги МВФ.