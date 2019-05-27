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Судьбу украинских моряков решит суд в России

Фото: www.globallookpress.com
В Кремле отреагировали на решение трибунала в Гамбурге

Иностранные моряки, задержанные за нарушение российской границы, находятся под следствием. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментируя вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, который рассмотрел иск Украины и постановил удовлетворить ее требование вернуть корабли и военнослужащих, задержанных в Керченском проливе, Песков отметил, что этот вердикт никак не влияет точку зрения Москвы.

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", - цитирует РИА "Новости" со ссылкой на "Ведомости".

Фото: ТАСС

В России ранее указывали, что инцидент в Керченском проливе не входит в юрисдикцию Гамбургского трибунала, так как Конвенция по морскому праву не распространяется на ситуации, когда существует какая-либо угроза безопасности, пояснил Nation News профессор МГИМО Дмитрий Лабин.

"Россия действовала исключительно для обеспечения безопасности собственных границ", – подчеркнул эксперт.

В субботу, 25 мая, Трибунал в Гамбурге постановил отпустить украинских моряков. При этом требование Незалежной прекратить уголовное дело в отношении нарушителей российской границы судьи не удовлетворили. В Киеве заявили, что добьются введения "гамбургских санкций", если Москва не согласится с решением трибунала.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. В настоящее время 22 украинских моряка и 2 агента СБУ находятся в СИЗО в Москве.

Фоторепортаж
Планы украинцев по провокациям в Керченском проливе провалились
Фото: mil.gov.ua Фото: mil.gov.ua Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua Фото: mil.gov.ua Фото: mil.gov.ua Фото: mil.gov.ua +3
Николай ВИКТОРОВ
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