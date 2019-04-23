На российского президента возлагают последние надежды

Родственники военных ВСУ, задержанных во время прохода через Керченский пролив, обратились к главе РФ Владимиру Путину с просьбой отпустить их.

В Сети появился скан письма на имя президента России от родственников 24 задержанных моряков, которые содержатся в СИЗО "Лефортово". Его авторы попросили Путина проявить "односторонний жест доброй воли" и отпустить моряков на родину, несмотря на "сложные политические отношения" между странами.

"Мы, их родители, жены и дети, обращаемся к Вам, как к политику, который в своей деятельности руководствуется нормами международного права и неоднократно заявлял о том, что отношения между народами Украины и России должны основываться на позициях взаимного уважения", – говорится в обращении семей моряков, опубликованном News.ru.

Кроме того, авторы письма обратили внимание российского главы на плохое здоровье некоторых из задержанных. По их словам, троим морякам требуется дополнительная помощь медиков.

В конце письма родственники поблагодарили президента в надежде на то, что он поймет трагедию, с которой они столкнулись. Также они попросили Путина прислать свой ответ на указанную в письме электронную почту. Под текстом поставлены подписи авторов.