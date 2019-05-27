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Зеленский решил отказаться от президентского кресла

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
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Президент Украины сделал неожиданное заявление

Владимир Зеленский не хочет занимать место своего предшественника Петра Порошенко. В буквальном смысле.

Издание "Акценты" пишет, что украинский лидер подумывает о смене президентского кабинета. По его словам, он хочет, чтобы место было "открытым".

"Я хочу, чтобы не было трафика в Киеве. Поэтому я хочу найти такое место возле Киева", – сказал Зеленский во время своей пресс-конференции в избирательном штабе.

Он признался, что сидя в кресле, на котором сидел Порошенко, он мечтает о том, чтобы поскорее переехать. Куда именно, он пока не знает. Издание утверждает, что в качестве одного из наиболее вероятных вариантов рассматривается конгрессно-выставочный центр "Парковый". Там как раз располагался штаб Зеленского на время президентских выборов. По словам источника издания в администрации главы государства, оно уже стало для Зеленского счастливым.

"Во-первых, это энергетически сильное место, поскольку оно уже принесло Зеленскому победу. Во-вторых, у этого места правильное расположение, ведь оно находится неподалеку от правительственного квартала, скоростной трассы, ведущей в аэропорт, но главное, в двух минутах ходьбы от дома Зеленского",

– сказал собеседник.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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