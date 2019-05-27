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В 2015 году тогдашний губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский разругался с президентом Украины Петром Порошенко, и итогом их противостояния стал уход Коломойского из политики, а затем и вовсе отъезд заграницу. Спустя годы он объяснил, почему так произошло.
В интервью изданию "Украинская правда" олигарх рассказал, что что причиной конфликта послужили особые требования президента Украины к нему. И к принадлежавшему бизнесмену телеканалу "1+1".
"Мы, кстати, из-за телевизора с ним и поругались. Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, это был "1+1". С первого же дня", – сказал он, передает RT.
По его словам, Порошенко постоянно что-то не нравилось в работе телеканала. Видимо, журналисты недостаточно лояльны были к его политике и к нему лично.
"Вот я по долгу службы, когда меня приглашали в администрацию, приходил. Один из вопросов был: "1+1" что-то не то показал...", – поведал Коломойский.
Он объяснял главе государства, что не лезет в редакционную политику телеканала, не звонит главному редактору с требованием снять какой-нибудь сюжет или другими подобными указаниями. Он объяснял Порошенко, что теперь Украина живет по новым правилам. Новая жизнь, в том числе и политическая, не предполагает цензуры в СМИ. Однако Порошенко отказывался в это верить.
Последние пару лет Игорь Коломойский жил на две страны –
Швейцарию и Израиль, напоминает РИА ФАН.
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