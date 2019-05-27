Олигарх показал истинное лицо сторонника западных ценностей

В 2015 году тогдашний губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский разругался с президентом Украины Петром Порошенко, и итогом их противостояния стал уход Коломойского из политики, а затем и вовсе отъезд заграницу. Спустя годы он объяснил, почему так произошло.

В интервью изданию "Украинская правда" олигарх рассказал, что что причиной конфликта послужили особые требования президента Украины к нему. И к принадлежавшему бизнесмену телеканалу "1+1".

"Мы, кстати, из-за телевизора с ним и поругались. Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, это был "1+1". С первого же дня", – сказал он, передает RT.

По его словам, Порошенко постоянно что-то не нравилось в работе телеканала. Видимо, журналисты недостаточно лояльны были к его политике и к нему лично.

"Вот я по долгу службы, когда меня приглашали в администрацию, приходил. Один из вопросов был: "1+1" что-то не то показал...", – поведал Коломойский.

Он объяснял главе государства, что не лезет в редакционную политику телеканала, не звонит главному редактору с требованием снять какой-нибудь сюжет или другими подобными указаниями. Он объяснял Порошенко, что теперь Украина живет по новым правилам. Новая жизнь, в том числе и политическая, не предполагает цензуры в СМИ. Однако Порошенко отказывался в это верить.

Последние пару лет Игорь Коломойский жил на две страны – Швейцарию и Израиль, напоминает РИА ФАН.

