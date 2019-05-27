Глава Незалежной выиграл выборы благодаря сознательной лжи

Конфликт в Донбассе будет продолжаться как при Петре Порошенко, так и при Владимире Зеленском. Новый глава Украины не собирается решать проблему, как и его предшественник, уверен лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Понятно, что человек, который хотел победить на выборах и который в результате победил на этих выборах. Он исходил из того, что хотят слышать, чего ожидают люди от будущего президента. Он это и сделал. Более того, я хочу сказать, что ему это удалось, ему поверили",

– сказал Медведчук в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что обещание остановить войну в Донбассе было одним из ключевых предвыборных обещаний Зеленского – мира на юго-востоке страны хотели более 80% избирателей. Однако не прошло и месяца со дня инаугурации Зеленского, как все окончательно прояснилось. Можно вспомнить высказывание политика о том, что между Украиной и Россией общей осталась только граница. Можно вспомнить и слова главы его администрации Андрея Богдана, который говорил о том, что Киев будет разговаривать с Москвой с помощью "кнута и пряника".

"Тут надо иметь огромную фантазию для того, чтобы понять, о чем идет речь в этом уникальном умозаключении главы администрации господина Зеленского", – отметил Медведчук.

На основе уже прозвучавших заявлений новой украинской власти можно сделать неутешительный вывод.

"Если речь идет о мире на Донбассе, то они не собираются ни поддерживать особый статус, ни амнистию для людей, которые проживают на неконтролируемой территории… Эти люди не хотят вести переговоры и не хотят договариваться",

– заявил Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук сообщил о том, что он вышел из переговоров между Киевом и Москвой по Донбассу. Как сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле с сожалением отнеслись к решению Медведчука.