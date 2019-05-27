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Команда Зеленского пошла против Коломойского

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Украина продолжит набирать долги

Киев не будет отказываться от помощи Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил новый глава партии "Слуга народа", советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

"Сегодня отказ от сотрудничества будет малоэффективным, и вряд ли Украина сможет по этому пути пойти", – заявил он в понедельник, 27 мая, на пресс-конференции в Киеве.

Разумков подчеркнул, что на вторник, 28 мая, назначена встреча Зеленского с представителями МВФ. Тогда и "будут расставлены все точки на "и", цитирует политика ТАСС.

Игорь Коломойский. Фото: ITAR-TASS

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который считается спонсором предвыборной кампании Зеленского, призвал руководство страны разорвать сотрудничество с МВФ. А чтобы не выплачивать набранные кредиты, посоветовал объявить дефолт.

Миссия МВФ, которая прибыла в Киев, чтобы решить вопрос о предоставлении Украине очередного согласованного транша в размере $1,3 млрд,приостановила свою работу после объявления Зеленским о досрочном роспуске Рады.

Николай ВИКТОРОВ
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