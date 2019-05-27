Действия президента Украины требуют признать незаконными

Владимира Зеленского хотят призвать к ответу за его резкие шаги на посту главы государства. Иск против него подал бывший сотрудник администрации Петра Порошенко Владимир Горковенко.

В начале мая Порошенко назначил Горковенко на должность члена Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Но не прошло и трех недель, как с этого поста его снял уже новый президент, подписав соответствующий указ. Недовольный Горковенко составил иск на девяти страницах и подал его в Верховный суд Украины.

"Во-первых, Указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется. Во-вторых, это сегодня господин Президент издал "Указ об отмене Указа", а завтра даст указание расстрелять прямо на хрещаткой тех, кто ему не нравится",

– прокомментировал он свой иск в Facebook.

На Украине Горковенко известен как пиарщик Порошенко, отмечает "Страна.ua". В администрации президента он работал заведующим отделом в Главном департаменте информационной политики.