Евросоюз отворачивается от Украины

Только Москва сможет вытащить украинцев из экономического кризиса

Украинского президента призвали проанализировать потери от разрыва экономических отношений с Россией. Об этом написал российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

По его словам, рынок Евросоюза не сможет восполнить потери, которые понесла Украина. Владимир Зеленский должен учитывать этот факт при принятии решения о дальнейшем сотрудничестве.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко признал, что страна потеряла порядка 15 миллиардов долларов. Бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко назвал другую сумму – более 30 миллиардов долларов в год.

Напоминаем, что после государственного переворота на Украине в 2014 году Киев заявил о намерении разорвать с Москвой все связи. Это повлекло за собой ухудшение экономической ситуации в Незалежной.

В Раде не раз поднимался вопрос о возобновлении экономических отношений с Россией. Так, например, в марте депутаты выступили за экспорт украинских товаров в Россию. По их мнению, это должно решить проблему с зарплатами и рабочими местами.