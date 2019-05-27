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При ремонте разбитого моста в Киеве лопнула третья панель

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry A. Mottl (CC BY-SA 3.0)
Жители обвиняют мэра, мэр - горожан

На стеклянном пешеходном мосту в Киеве произошло новое ЧП. В понедельник, 27 мая, во время замены двух ранее треснувших панелей лопнуло третье стекло. Все произошло на глазах десятков очевидцев, передает "112 Украина".

Рабочие утверждают, что опасности для окружающих нет, поскольку сохранившаяся конструкция выдержит даже автомобиль. Но место все-таки огородили, чтобы люди не приближались.

Мэр Киева Виталий Кличко, осмотревший повреждение моста, обвинил во всем вандалов, которые не ценят усилия властей по преображению украинской столицы.

"Больно, когда хорошие объекты страдают от "развлечений" тех, кому не нравится наш город", – цитирует Кличко "МИР-24".

Фото: kiev.klichko.org

Между тем, сами киевляне считают виноватым в происшествии как раз мэра города и его брата. На церемонии открытия моста Виталий и Владимир Кличко попрыгали на мосту, чтобы доказать его прочность, пишет "Подмосковье сегодня".

"Нефиг скакать", – прокомментировал один из читателей "Взгляда".

"Скакуны, остановитесь", – призвал другой.

"Сглазили", – сделал печальный вывод третий.

Впрочем, шлейф громких скандалов потянулся за данным сооружением еще до открытия. В частности, швейцарская студия Leuppi & Schafroth Architekten узнала в постройке свой проект, который она выдвигала на объявленный Киевом конкурс, но получила отказ.  Представители студии заявили, что "просто шокированы" увиденным, отмечает РИА ФАН.

Стеклянный мост в Киеве был открыт 25 мая. На его строительство ушло 60,5 млн гривен, или 630 млн в пересчете на рубли. Уже 26 мая на мосту были обнаружены трещины.

Фоторепортаж
Кличко женится на звезде сериалов
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Николай ВИКТОРОВ
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