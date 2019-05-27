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Зеленскому пригрозили виселицей за обман жителей Украины

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Облажался по полной": Порошенко вынесли приговор
Украинского радикала Яроша возмутили обещания Зеленского остановить войну в Донбассе

Глава Незалежной Владимир Зеленский рискует собственной жизнью в случае, если предаст интересы украинского народа. Об этом заявил  депутат Верховной рады, бывший глава "Правого сектора" (запрещенная в России организация) Дмитрий Ярош.

Он подверг жесткой критике ранее озвученную позицию Зеленского "о готовности к миру в Донбассе любой ценой".

"Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность... Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике – если предаст Украину и тех людей, которые на Революции и Войне погибли, --

приводит слова Яроша издание "Обозреватель".

Радикал также рассказал, что если политика, проводимая командой Зеленского, не устроит жителей Незалежной, то они  уже научились "снимать тех всех "орлов", которые пытаются паразитировать на поте и крови украинцев".

Стоит отметить, что Зеленского также обвинили в сознательной лжи из-за позиции по Донбассу. В частности, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук отметил, что конфликт будет продолжаться. По мнению политика, новому украинскому лидеру не удастся выполнить предвыборные обещания остановить войну в Донбассе.

Ранее Медведчукт заявил о выходе из переговоров между Киевом и Москвой по Донбассу.


Андрей ДОВЛАТОВ
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