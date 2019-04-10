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Медведчук попросил Путина освободить украинских моряков

Виктор Медведчук. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Дата аудиенции у российского лидера неизвестна

Президент России Владимир Путин встречался с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и главой движения "Украинский выбор" Владимиром Медведчуком и разговаривал с ним на предмет возможности возвращения арестованных в ноябре прошлого года в Черном море моряков МВСУ на родину. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков в среду, 10 апреля.

"У меня сегодня утром спрашивали, был ли Медведчук в последнее время. Я уточнил. Да, был. Действительно он приезжал. Он поднимал вопрос об освобождении украинских моряков", – цитирует ТАСС официального представителя Кремля.

Песков не уточнил, когда именно состоялась беседа российского президента и одной из ключевых фигур по возвращению домой из плена украинских военнослужащих в ДНР и ЛНР.

Напомним, Медведчук вместе с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко прилетали в Москву и встречались с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в марте, перед первым туром выборов. В резиденции главы нашего кабмина украинские гости тогда обсуждали газовые вопросы, поэтому в диалоге участвовал и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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