О хорошей цене на российское топливо ранее договорился украинский оппозиционер Бойко

Москва готова поставлять украинцам газ напрямую на условиях, которые были согласованы в марте с представителями украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник, 30 апреля.

Глава российского правительства подчеркнул, что предложение по поставкам было сделано не конкретному кандидату в президенты Бойко, а украинской стороне в целом.

"Все те предложения, которые были сделаны во время общения с моим участием нашим коллегам из Украины, они, естественно, применимы и к новым властям. Было бы желание, что называется", – цитирует Медведева ТАСС.

По словам премьера, украинский народ сделал свой выбор, а теперь новая киевская власть должна решить для себя, хочет ли она сотрудничать с Москвой или нет. "Мы ничего не меняем в своей позиции", – подчеркнул Медведев.

Бойко и Медведчук обсуждали с Медведевым вопрос возобновления поставок газа из России на специальной встрече 22 марта в Москве. После этого украинских политиков едва не лишили свободы на родине.

На днях президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, что реализация договоренностей, которых удалось достичь Бойко в Москве, позволит Украине получать газ на четверть дешевле, чем она платит сейчас.

По итогам выборов президента Украины 31 марта в первом туре Бойко был четвертым по популярности кандидатом. Во втором туре 21 апреля победил шоумен Владимир Зеленский.