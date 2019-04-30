Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Москва сделала Киеву предложение по газу

Фото: pixabay.com
О хорошей цене на российское топливо ранее договорился украинский оппозиционер Бойко

Москва готова поставлять украинцам газ напрямую на условиях, которые были согласованы в марте с представителями украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник, 30 апреля.

Глава российского правительства подчеркнул, что предложение по поставкам было сделано не конкретному кандидату в президенты Бойко, а украинской стороне в целом.

"Все те предложения, которые были сделаны во время общения с моим участием  нашим коллегам из Украины, они, естественно, применимы и к новым властям. Было бы желание, что называется", – цитирует Медведева ТАСС.

Дмитрий Медведев. Фото: www.globallookpress.com

По словам премьера, украинский народ сделал свой выбор, а теперь новая киевская власть должна решить для себя, хочет ли она сотрудничать с Москвой или нет. "Мы ничего не меняем в своей позиции", – подчеркнул Медведев.

Бойко и Медведчук обсуждали с Медведевым вопрос возобновления поставок газа из России на специальной встрече 22 марта в Москве. После этого украинских политиков едва не лишили свободы на родине.

Фото: www.globallookpress.com

На днях президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, что реализация договоренностей, которых удалось достичь Бойко в Москве, позволит Украине  получать газ на четверть дешевле, чем она платит сейчас.

По итогам выборов президента Украины 31 марта в первом туре Бойко был четвертым по популярности кандидатом. Во втором туре 21 апреля победил шоумен Владимир Зеленский.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Удар по всем: россиян оберут новым способом

Зарубежная продукция вырастет в цене

"Протащили "Северный поток – 2": в ЕС нашли пророссийские силы

Проекта могло и не быть

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей