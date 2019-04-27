Власти Незалежной не заботятся о своих гражданах

В случае потери транзита российского газа Киев останется и без его виртуального реверса, заявил президент Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что прямые поставки голубого топлива из РФ обошлись бы Украине в 2 раза дешевле.

"Это такой серьезный вопрос, они валяют дурака, занимаются какими-то политическими дрязгами – вместо того, чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который...вынужден платить непомерную цену за все эти политические фокусы", –

приводит ТАСС слова российского президента.

Путин напомнил, что реверс газа на Украине – виртуальный, и если не будет транзита, не будет и реверса. Киев берет топливо из России по трубе "в обычном режиме", а затем в документах сообщается, что это реверс.

При этом, по словам российского президента, Москва уже объяснила представителям украинской оппозиции Виктору Медведчуку и Юрию Бойко, что при переходе на прямые поставки цена газа для украинской стороны будет как минимум на четверть ниже.

