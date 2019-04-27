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В случае потери транзита российского газа Киев останется и без его виртуального реверса, заявил президент Владимир Путин.
Российский лидер напомнил, что прямые поставки голубого топлива из РФ обошлись бы Украине в 2 раза дешевле.
"Это такой серьезный вопрос, они валяют дурака, занимаются какими-то политическими дрязгами – вместо того, чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который...вынужден платить непомерную цену за все эти политические фокусы", –
приводит ТАСС слова российского президента.
Путин напомнил, что реверс газа на Украине – виртуальный, и если не будет транзита, не будет и реверса. Киев берет топливо из России по трубе "в обычном режиме", а затем в документах сообщается, что это реверс.
При этом, по словам российского президента, Москва уже объяснила представителям украинской оппозиции Виктору Медведчуку и Юрию Бойко, что при переходе на прямые поставки цена газа для украинской стороны будет как минимум на четверть ниже.
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