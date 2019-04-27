"Корежит": Крымский мост осмотрели с воздуха

В Сети появились свежие кадры с транспортного перехода

Грандиозное сооружение тщательно изучают.

"Специалисты" по мостостроению перед майскими праздниками попытались испортить россиянам настроение. Новое фото, сделанное, судя по всему, с воздуха, появилось на странице блогера-провокаторши.

"Свежайший пролет над мостом Сегодняшний Майские стартовали За поребриком около 2х недель выходных", – констатировала эксперт в узкой области.

"Во тебя корежит", – тут же отозвался один из пользователей Сети.

Свежайший пролет над мостом

Сегодняшний

Майские стартовали

За поребриком около 2х недель выходных pic.twitter.com/LtEaCLKiFa — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 27 апреля 2019 г.

Тонкий юмор автора публикации, видимо, был направлен на отсутствие автомобилей в момент съемки. Состязания в духе "успей снять Крымский мост, пока проехали машины" стали отдельным видом спорта для неравнодушных к стройке века.

Между тем Крым готовится принять более 240 тысяч туристов на майские праздники. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Исходя из сложившейся динамики туристического потока, ожидается, что в период майских праздников текущего года Крым посетит порядка 240 тыс. туристов, что на 40% выше уровня аналогичного периода 2018 года",

– говорится на сайте министерства.