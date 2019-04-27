Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Корежит": Крымский мост осмотрели с воздуха

Фото: www.globallookpress.com
В Сети появились свежие кадры с транспортного перехода

Грандиозное сооружение тщательно изучают.

"Специалисты" по мостостроению перед майскими праздниками попытались испортить россиянам настроение. Новое фото, сделанное, судя по всему, с воздуха, появилось на странице блогера-провокаторши.

"Свежайший пролет над мостом Сегодняшний Майские стартовали За поребриком около 2х недель выходных", – констатировала эксперт в узкой области.

"Во тебя корежит", – тут же отозвался один из пользователей Сети.

Тонкий юмор автора публикации, видимо, был направлен на отсутствие автомобилей в момент съемки. Состязания в духе "успей снять Крымский мост, пока проехали машины" стали отдельным видом спорта для неравнодушных к стройке века.

Между тем Крым готовится принять более 240 тысяч туристов на майские праздники. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Исходя из сложившейся динамики туристического потока, ожидается, что в период майских праздников текущего года Крым посетит порядка 240 тыс. туристов, что на 40% выше уровня аналогичного периода 2018 года",

говорится на сайте министерства.

Фоторепортаж
Путин на "КамАЗе" открыл Крымский мост. LIVE
Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС
Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

А вдруг отменят: жители Донбасса спешат получить гражданство РФ

Люди готовы часами стоять за новым паспортом

Под страхом смерти: названа истинная цель визита Зеленского в Турцию

Новый президент Украины испугался за свою жизнь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей