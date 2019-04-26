Главный переговорщик по обмену пленными от Киева не отказался от крестного дочери

Некоторые украинские политики и журналисты испытывают зависть к тому, что у бывшего главы администрации президента Незалежной Виктора Медведчука кумом является глава России Владимир Путин. Об этом сам лидер движения "Украинский выбор" рассказал в эфире телеканала "112".

"Они настолько завидуют, что в очередной раз хотят подчеркнуть: Медведчук – кум Путина. Вот не так, как вы меня представляли сегодня: руководитель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь". Если бы вы сказали "и кум Путина", вы думаете, я бы на вас обиделся? Нет, но я бы вас причислил к завистникам, тем людям, которые с завистью относятся ко мне, потому что я кум Владимира Владимировича Путина, человека, который является одним из самых известных людей в мире и одним из самых влиятельных людей в мире. Поэтому я всем это прощаю", – заявил Медведчук.

Он подчеркнул, что разговорами на эту популярную на Украине тему и упреками его не проймешь. По его мнению, некоторые полагают, что упоминанием о его кумовстве с российским президентом на фоне временных кризисных отношений между Киевом и Москвой, можно настроить украинцев против него.





Однако политик считает, что кто хотел негативно к нему настроиться, уже давно это сделали – у них на этот есть твердое мнение.

"А другие, которые об этом узнают, – здесь я не знаю. Вот у них может и положительное мнение сложиться в связи с подобными упоминаниями и в связи с подобной привязкой. Поэтому все, что ни делается, – все к лучшему", – констатировал уроженец Красноярского края.

Судя по прессе, последняя встреча Медведчука с Путиным состоялась в Москве 4 апреля. На переговорах речь шла об освобождении украинских моряков, задержанных и арестованных в ноябре прошлого года за нарушение при пересечении российской границы в Черном море.

Напомним, Путин является крестным младшей дочери Медведчука Дарьи. Крестнице президента РФ 20 мая исполнится 15 лет.

