По факту, снижение цены будет мизерным

Правительство Незалежной уговорило "Нафтогаз" сделать стоимость голубого топлива, а также тепловой генерации более демократичной. В заявлении компании отражены большие цифры. Мол, ее глава Андрей Коболев пошел на уступки на переговорах с украинским премьером Владимиром Гройсманом, и с мая газ станет гораздо дешевле.

В заявлении энергетической компании говорится, что для регулирования цены разработан новый механизм. Он позволит снизить "ее до уровня 8247 грн ($307) за тыс. куб. м (конечная розничная цена)".

На деле же это означает, что падение цены будет не столько ощутимым, как это преподносится власть имущими. Сейчас, например, тысяча кубометр газа стоит 8550 гривен. С 1 мая она подешевеет на 303 гривны, то есть лишь на 3,54%.

Известно, что газовый вопрос волнует также недавно избранного президента Украины Владимира Зеленского. Как только новоиспеченный глава государства официально возьмет в свои руки бразды правления, он намерен попросить объяснений у кабмина по поводу обоснованности цен. Об этом рассказал представитель команды руководителя страны Александр Данилюк, пишет "Украинская правда".