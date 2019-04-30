Не факт, что победа политика из мира театра и кино внесет коррективы в отношения Украины и России

Триумф Владимира Зеленского, который ранее не имел прямого отношения к политике, на Западе восприняли как большую победу Москвы. Мол, новоявленный президент заметно отличается от своего предшественника пророссийскими настроениями, так как долгое время жил и работал в РФ.

Между тем за океаном считают, что Зеленский не так уж прост, как кажется, он скрывает истинной лицо. К примеру, комик избавился от маски во время дебатов с Петром Порошенко, уверяет американский журнал Politico, подчеркивая, что "реальность, однако, сложнее".

"Зеленский, может быть, зелен, когда речь заходит об управлении, но он ветеран, когда дело доходит до общения , о чем свидетельствует его избиение уходящего в отставку президента Украины Петра Порошенко. И его знание русского и русских в обоих направлениях",

– говорится в материале.

Иностранное издание отмечает, что неведение является главным врагом для России, которая, находясь в раздумье, продолжит "жесткую" и "грязную" игру.

Напомним, 21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов, в котором действующий глава государства Петр Порошенко не по своей воле пропустил вперед начинающего политика из мира театра и кино Владимира Зеленского.