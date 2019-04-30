Новый президент Украины пошел на сделку со своим предшественником

Пан Порошенко навязывает преемнику идеи прежнего киевского режима

Методы борьбы с "российской агрессией" нашептал по телефону пока еще глава украинского государства Петр Порошенко политику, который до недавних пор был его чуть ли не заклятым врагом. Однако теперь, по словам без считанных дней экс-президента, он и Владимир Зеленский должны стать сообщниками, дабы произвести впечатление на западных кураторов.

Им необходимо показать единение на фоне "раздачи российских паспортов на оккупированных территориях", написал Порошенко в Facebook. Вынужденную инициативу РФ он назвал "очередным этапом гибридной войны против Украины".

По мнению конфетного магната, Россия заслуживает самого сурового наказания. Санкции против нее следует ужесточить. Этим он и займется, пока располагает необходимыми полномочиями.

"Но продолжить и завершить решение этой проблемы – это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны были бы скоординировать наши усилия",

– предложил пан Порошенко. Он добавил, что не за горами их встреча с Зеленским, о которой они договорились по телефону.

Напомним, 21 апреля украинцы определились с дальнейшим политическим курсом страны. Новым президентом Незалежной избран шоумен Владимир Зеленский.

