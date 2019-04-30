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Жена Зеленского признала неготовность мужа вести переговоры с Путиным один на один

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Новый украинский лидер спрячется за спинами старших европейских партнеров

Шестой президент Украины Владимир Зеленский еще не готов встречаться с глазу на глаз с лидером России Владимиром Путиным. Давно муссируемую истину подтвердила и супруга актера Елена Зеленская.

"Невозможно начать с нуля. Не думаю, что в ближайшее время будут прямые двусторонние переговоры. Владимир не готов к реверансам перед агрессором, но готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров",

заявила будущая первая леди Украины американскому изданию The Daily Beast.

Владимир Зеленский и Елена Зеленская. Фото: Zuma\TASS

Также она подчеркнула, что ее супруг "никогда не станет чьей-то марионеткой". Таким образом украинка прокомментировала взаимоотношения участника студии "Квартал 95" с беглым днепропетровским олигархом Игорем Коломойским. Как считают некоторые местные СМИ, именно этот бизнесмен стоит за паном Зе.

"Моему мужу-демократу легко быть слугой народа, а не хозяином",

– добавила Зеленская, затем покачала головой и задумчиво улыбнулась, пишет автор статьи.

Ранее во вторник ЦИК Украины наконец-то объявил окончательные итоги президентских выборов. Во втором туре с явным преимуществом победу одержал Зеленский, набрав 73,22% голосов, у действующего главы государства Петра Порошенко 24,45%.

Позже сегодня актер оригинально начал подыскивать себе пресс-секретаря. В духе новых веяний он обратился через соцсеть к возможным претендентам на место своего спикера. Пан Зеленский ищет человека, у которого есть опыт работы в области журналистики или в публичной сфере, владеет как минимум тремя языками – украинским и английским обязательно, а также готовый работать 24 часа все семь дней в неделю.

Фоторепортаж
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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