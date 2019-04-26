"Канадский поток": Киеву указали на источник дешевого газа

Отказ от поставок топлива из РФ ставит Украину в безвыходное положение

Цели, которые украинское правительство ставит перед чиновниками, поражают воображение. Приказ руководству "Нафтогаза" не просто обеспечить страну топливом без российского газа, но и оправдать понижение тарифов для населения прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков.

"Гройсман сказал Нафтогазу "искать дешевый газ по всему миру". Классная мысль! Очень перспективны Индонезия и Канада. Газа полно, правда, доставка дорогая. И где бы ни искали, дешевле, чем в соседней России, не найдут. Желаем успехов", – написал сенатор в Twitter.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман напомнил, что с 1 мая цена на газ для населения снизится на 300 гривен и составит 8,24 тыс. гривен за тысячу кубометров. В связи с этим он потребовал от НАК "Нафтогаз" обеспечить страну дешевым "голубым топливом".

"Это второй раз, когда я поставил жесткое требование перед "Нафтогазом". Третьего раза не будет. Поэтому пусть работают на страну, увеличивают добычу украинского газа, пусть ищут дешевый газ по всему миру, чтобы украинцы получали его дешевле", – цитирует Гройсмана РИА "Новости".

Пользователи в Сети бурно отреагировали на это требование:

"Могут трубу проложить. Я уже название придумал: "канадский поток"!" – предложил один.

"Главное, что граждане Украины готовы оплачивать этот банкет", – отметил другой.

"Их и спрашивать никто не будет", – парировал третий.

Киев ранее регулярно поднимал цену на газ для украинцев по условиям сотрудничества с МВФ.