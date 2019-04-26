Причина решения правительства РФ не называется

В России пересмотрели список лиц, против которых ранее были предприняты специальные меры экономического характера. Санкции сняты с четырех граждан Украины. Соответствующий указ за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликован в пятницу, 26 апреля, на портале правовой информации.

Так, ограничительные меры больше не распространяются на экс-мэра Киева Леонида Черновецкого, Степана Черновецкого, Владимира Крылова и бывшего гендиректора украинского телевизионного "Нового канала" Владимира Локотко, который покинул этот пост в марте 2019 года, сообщает РБК. Причины, по которым этих украинцев вывели из-под санкций РФ, не раскрываются.

Россия ввела контрсанкции в отношении граждан Украины 1 ноября 2018 года. В него попали 68 компаний и 322 украинца, в том числе сын главы Незалежной Алексей Порошенко.