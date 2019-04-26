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Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию "захлебнувшегося от возмущения" пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко на указ Кремля об упрощенной форме выдачи российских паспортов жителям ЛНР и ДНР, припомнила ему историю с агитационными предвыборными плакатами.
На них украинский лидер противопоставлял себя не местным оппонентам, а президенту России Владимиру Путину. Тогда между первым и вторым турами штаб хозяина "Рошена" разместил на улицах городов Незалежной билборды с лозунгом "Или Порошенко, или Путин".
"Порошенко выборы проиграл. Получается, что проиграл их не кому-либо, а президенту России Владимиру Путину. Ну, все, Петр Алексеевич, теперь подчиняйтесь воле того, с кем, по Вашим же словам, Вы состязались и кому Вы, по Вашей же логике, проиграли", – написала Захарова в Facebook в пятницу, 26 апреля.
В среду глава РФ подписал указ, который позволяет в упрощенном порядке получение российского гражданства жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Пан Порошенко назвал такой шаг Кремля "актом агрессии" и "вмешательством во внутренние дела страны".
Подобная реакция удивила российского лидера. Свое решение Путин накануне объяснил не желанием создавать какие-либо проблемы новому украинскому руководству, а в исключительно гуманитарных целях, поскольку население ДНР и ЛНР лишено всяческих элементарных человеческих прав. Он отметил, что многие страны практикуют такую же схему, например, Польша, которая уже несколько лет выдает карту поляка, а также Венгрия и Румыния, оформляющие паспорта.
В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза сообщил, что сотни тысяч жителей Донбасса запросили гражданство РФ еще задолго до указа Путина.
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