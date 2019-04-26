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"Нафтогаз" нашел доказательства подготовки России к войне

Фото: www.globallookpress.com
Ответить украинской стороне нечем, признали в Киеве

Россия не намерена продолжать транзит газа в Европу через Украину. В этом убежден исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. По его мнению, "Газпром" сейчас готовится к новой "газовой войне" и стремится защитить от ее последствий своих партнеров в ЕС, а судьба Украины российскую компанию не волнует.

"Мы сейчас видим, что объемы транзита растут. Скорее всего, это означает, что они готовятся к прерыванию транзита и хотят иметь больше газа в хранилищах в Европе, чтобы покрывать потребности потребителей там из хранилищ, а не за счет транзита через Украину. По всем признакам, Россия готовится к новой газовой войне", – заявил Витренко.

Несмотря на это, "Нафтогаз" до сих пор не разработал плана действий на случай прекращения транзита, признал Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua". "Честно скажу: нет, не существует. Есть предварительное решение, что после трехсторонних переговоров, которые должны пройти в мае, мы все-таки это сделаем. Но это поздно", – цитирует РИА "Новости" чиновника.

Фото: www.globallookpress.com

Ранее Витренко говорил, что на будущей встрече представителей "Газпрома", "Нафтогаза" и Еврокомиссии украинская сторона предложит российской забронировать на 10 лет вперед мощности ГТС Незалежной в объеме 60 млрд кубометров в год. Это позволит сохранить поступления в бюджет Украины в размере 3 млрд долларов.

Действующий контракт на поставки российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года. В Москве ранее отмечали, что готовы сохранить часть транзита по украинскому маршруту даже после запуска "Турецкого потока" и "Северного потока-2", если контракт будет коммерчески оправданным.

Николай ВИКТОРОВ
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