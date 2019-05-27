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Обстановка немного стабилизировалась, однако все еще есть вероятность, что украинцы осуществят обещанный еще при Петре Порошенко второй поход в Керченский пролив. Об этом заявил первый замдиректора – руководитель Погранслужбы ФСБ РФ, генерал армии Владимир Кулишов. По его словам, после избрания президентом Владимира Зеленского отказ от озвученных ранее намерений так и не прозвучал.
"…Киев официально не отказался от озвученного намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей, в том числе с международными наблюдателями и представителями зарубежных СМИ",
– отметил он в беседе с "Российской газетой".
Кроме того, сменившееся руководство Незалежной не опровергло сделанных ранее заявлений "о непризнании Украиной российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову", добавил Кулишов.
Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров озвучил вероятные последствия новой украинской провокации. Министр считает, что она может обернуться новыми санкциями для России. За возможность в очередной раз наказать Москву с радостью ухватятся западные страны.
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