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Украина может устроить повторную провокацию в Керченском проливе

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Новая киевская власть не отказывалась от угроз предыдущего руководства страны

Обстановка немного стабилизировалась, однако все еще есть вероятность, что украинцы осуществят обещанный еще при Петре Порошенко второй поход в Керченский пролив. Об этом заявил первый замдиректора – руководитель Погранслужбы ФСБ РФ, генерал армии Владимир Кулишов. По его словам, после избрания президентом Владимира Зеленского отказ от озвученных ранее намерений так и не прозвучал.

"…Киев официально не отказался от озвученного намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей, в том числе с международными наблюдателями и представителями зарубежных СМИ",

отметил он в беседе с "Российской газетой".

Кроме того, сменившееся руководство Незалежной не опровергло сделанных ранее заявлений "о непризнании Украиной российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову", добавил Кулишов.

Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров озвучил вероятные последствия новой украинской провокации. Министр считает, что она может обернуться новыми санкциями для России. За возможность в очередной раз наказать Москву с радостью ухватятся западные страны.

Фоторепортаж
Украину ждет жесткий ответ за вторжение в воды России. LIVE
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА
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