Украинские дипломаты расхрабрились после решения Международного трибунала ООН по морскому праву

В Незалежной готовятся встречать провокаторов.

В МИД Украины заявили о дипломатической ноте, которую сегодня отправят в российское внешнеполитическое ведомство. В документе киевская сторона вопрошает, "каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово". Об этом сообщила замглавы ведомства Елена Зеркаль.

По ее словам, украинские дипломаты настроены решительно. Обращения ждут всех министров иностранных дел, которые должны дружно надавить на Москву и заставить российскую сторону "исполнить решение трибунала", пишет "Интерфакс-Украина".

Напомним, выпустить провокаторов Международный трибунал ООН по морскому праву призвал 25 мая. В Кремле ответили, что конвенция по морскому праву 1982 г. неприменима к провокации в Керченском проливе, напоминает RT. В понедельник, 27 мая, Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста моряков.

Заявление украинского МИД тем временем бурно обсуждают в Сети.

"Наглость – замена счастью. А аппарат МИДа уже сформирован?", "Это что такое было? Климкин мстит Зеленскому?", "Зеленский так же думает, как и Климкин. Поэтому о мести речи нет", "На данный вопрос МИД Украины получит пространственный ответ, где между строк будет явно прослеживаться место назначения – куда им идти и походка..."

– пишут пользователи.

Между тем в России уже выразили опасения, что провокация в Керченском проливе может повториться, ибо новые киевские власти не отказались от угроз предыдущего руководства страны устроить новый поход.