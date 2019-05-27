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Суд отказался выпускать украинских моряков из СИЗО

Все 24 участника инцидента в Керченском проливе останутся под стражей

Мосгорсуд отклонил жалобы на продление срока ареста восьмерым украинским морякам,которые были задержаныза нарушение границы в Керченском проливе.

"Постановление Лефортовского суда о продлении срока содержания под стражей до 24 июля оставлено без изменения, --

рассказали РИА "Новости" в пресс-службе суда. Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее такое же решение было принято в отношении 16 моряков. Таким образом, все 24 участника инцидента останутся под стражей.

Ранее сообщалось, что 25 мая трибунал в Гамбурге постановил отпустить моряков. Однако требование прекратить уголовное дело в отношении участников инцидента в Керченском проливе судьи не удовлетворили. Украинская сторона заявила, что добьется введения "гамбургских санкций", если РФ не согласится с решением трибунала.

Напомним, инцидент в Керченском проливе случился 25 ноября. В столичном СИЗО находятся 22 украинских моряка и 2 агента СБУ.


Андрей ДОВЛАТОВ
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