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На подконтрольной Киеву территории Луганской области Владимир Зеленский встретился с военными, посетил блиндажи и пост наблюдения. Проверил бытовые условия силовиков и остался недоволен. Снабжение "защищающих Украину" военных должно быть нормальным, заявил Зе. Об этом сообщает пресс-служба президента Незалежной.
Украинскому лидеру доложили о ходе силовой операции в Донбассе.
"Ситуация в районе проведения операции объединенных сил контролируемая", – говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook. На встрече также присутствовал начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.
Примечательно, что о достижении главной цели – мира в Донбассе, Зеленский не проронил ни слова, хотя на инаугурации сделал громкое заявление. Экс-шоумен заверил, что пойдет на все, чтобы урегулировать конфликт.
Ранее из-за слов о прекращении войны в Донбассе на Украине разразился скандал: радикалы пригрозили Зеленскому смертью.
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