Украина отберет у России права на владение Керченским проливом

Нибиру
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль утверждает, что Киев намерен добиться присвоения Керченскому проливу международного статуса. По ее словам, это действие решит многие спорные вопросы с Россией.
"И вопрос правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего",
– сказала Зеркаль в эфире радио "Новое время".
Кроме того, она напомнила Москве о том, что нужно выполнять договоренности о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива. Документ был подписан в 2003 году.
Зеркаль подчеркнула, что для Незалежной важно обеспечить представление своих интересов "именно в международном арбитраже", передает РИА ФАН.
В российском МИД неоднократно заявляли, что, согласно Конвенции ООН по морскому праву, Керченский пролив никогда не имел статус международного, уточняет телеканал "360".
Ранее Киев направил Кремлю документ с вопросами о судьбах украинских моряков и их освобождении, напоминает URA.RU.
Незалежная готовится встречать провокаторов