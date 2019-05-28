Украина отберет у России права на владение Керченским проливом

Незалежная готова отхватить кусок чужой территории

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль утверждает, что Киев намерен добиться присвоения Керченскому проливу международного статуса. По ее словам, это действие решит многие спорные вопросы с Россией.

"И вопрос правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего",

– сказала Зеркаль в эфире радио "Новое время".

Кроме того, она напомнила Москве о том, что нужно выполнять договоренности о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива. Документ был подписан в 2003 году.

Зеркаль подчеркнула, что для Незалежной важно обеспечить представление своих интересов "именно в международном арбитраже", передает РИА ФАН.

В российском МИД неоднократно заявляли, что, согласно Конвенции ООН по морскому праву, Керченский пролив никогда не имел статус международного, уточняет телеканал "360".

Ранее Киев направил Кремлю документ с вопросами о судьбах украинских моряков и их освобождении, напоминает URA.RU.