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Все отдадим: в России ответили на требование Украины вернуть корабли

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Способов предложено несколько, вот только вряд ли Киев на них рассчитывает

Если власти Незалежной хотят получить обратно военные суда, задержанные российской стороной во время провокации в Керченском проливе, им нужно по-другому формулировать запрос. Так считают интернет-пользователи, бурно обсуждающие последние шаги МИД Незалежной.

Накануне замглавы внешнеполитического ведомства Украины Елена Зеркаль сообщила, что Киев направляет Москве запрос с требованием указать, где и когда его представители могут забрать задержанных моряков, агентов СБУ и корабли.

На "Радио Стыдоба" тут же объявили конкурс: "Поиграем в игру: Помоги умникам из МИД Украины попасть в Лефортово". Подписчики сразу отозвались:

Фото: Агентство городских новостей

"Ответить надо так: "Ребят заберете тогда, когда отсидят. А про корабли будете спрашивать тогда, когда они на Украине появятся. А ваши ржавые лодки заберете вместе с ребятами, когда те отсидят".

"Желательно сразу всем составом им попасть в Лефортово. Там разберутся, кому из них там рады, а кого отправить назад".

"Насчет кораблей есть старая схема. Пусть пишут письменный запрос: "Требуем отдать наши корабли, стоящие на территории Российской Федерации в Крыму, в Керчи." И подпись: "МИД Украины". Все, отдадим без проблем".

Таким образом, пользователи Сети подсказали дипломатам Украины лежащие на поверхности ответы: признайте, что сознательно пошли на провокацию, что Крым – российская территория, а Керчь – российский порт, и проблема быстро решится, резюмирует "Царьград".

Ранее Трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге удовлетворил иск Украины и вынес вердикт, что РФ должна вернуть на территорию Незалежной моряков и суда, задержанные за незаконное пересечение границы РФ в ноябре 2018 года. При этом требовать прекращения судебного разбирательства трибунал не стал. В Москве в ответ указали, что данное дело не относится к юрисдикции гамбургского арбитража. 

Николай ВИКТОРОВ
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