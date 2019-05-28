Все отдадим: в России ответили на требование Украины вернуть корабли

Способов предложено несколько, вот только вряд ли Киев на них рассчитывает

Если власти Незалежной хотят получить обратно военные суда, задержанные российской стороной во время провокации в Керченском проливе, им нужно по-другому формулировать запрос. Так считают интернет-пользователи, бурно обсуждающие последние шаги МИД Незалежной.

Накануне замглавы внешнеполитического ведомства Украины Елена Зеркаль сообщила, что Киев направляет Москве запрос с требованием указать, где и когда его представители могут забрать задержанных моряков, агентов СБУ и корабли.

На "Радио Стыдоба" тут же объявили конкурс: "Поиграем в игру: Помоги умникам из МИД Украины попасть в Лефортово". Подписчики сразу отозвались:

"Ответить надо так: "Ребят заберете тогда, когда отсидят. А про корабли будете спрашивать тогда, когда они на Украине появятся. А ваши ржавые лодки заберете вместе с ребятами, когда те отсидят".

"Желательно сразу всем составом им попасть в Лефортово. Там разберутся, кому из них там рады, а кого отправить назад".

"Насчет кораблей есть старая схема. Пусть пишут письменный запрос: "Требуем отдать наши корабли, стоящие на территории Российской Федерации в Крыму, в Керчи." И подпись: "МИД Украины". Все, отдадим без проблем".

Таким образом, пользователи Сети подсказали дипломатам Украины лежащие на поверхности ответы: признайте, что сознательно пошли на провокацию, что Крым – российская территория, а Керчь – российский порт, и проблема быстро решится, резюмирует "Царьград".

Ранее Трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге удовлетворил иск Украины и вынес вердикт, что РФ должна вернуть на территорию Незалежной моряков и суда, задержанные за незаконное пересечение границы РФ в ноябре 2018 года. При этом требовать прекращения судебного разбирательства трибунал не стал. В Москве в ответ указали, что данное дело не относится к юрисдикции гамбургского арбитража.

