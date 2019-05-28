На главу Незалежной обрушились с обвинениями

Президент Украины Владимир Зеленский сделал странный пиар-ход, считают жители страны. Он впервые отправился в подконтрольную Киеву часть Донбасса и пообщался там с военнослужащими СБУ. Видимо, чтобы оценить обстановку в армии и заодно поднять ее боевой дух, а может, лично дать какие-то указания.

Зеленский посетил Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Узнал мнение военных о бытовых условиях, отметив, что их нужно улучшать. Однако украинцы не оценил заботливости Зеленского. Издание "Типичный Херсон" сделало красноречивую выборку комментариев в интернете. Большинство пользователей сочло поездку Зеленского показухой.

"Так там не стреляют с 2015 года, надо было на передовую где стреляют, куда Порох ездил: Светлодарскую дугу, Майорск, Авдеевку…" – написала Ирина Савицкая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Часть комментариев касалась внешнего вида президента, который приехал в зону боевых действий в изящном костюмчике.

"Странный пиар-ход. Деловые брюки, туфли и бронник поверх светлой рубашки явно на показ помятой. И это в зоне где люди одеты в военную форму ??? Вова одумайся!"

– призвал Джеф Лин.

Больше всего пользователи обратили внимание на рубашку главы государства. Кому-то она показалась отличной наводкой для снайпера, а другие посчитали ее вызывающей. Мол, приехал к солдатам специально покрасоваться в ней.

"Как вы блин достали со своей показухой .....Где конец эпохи бедности, мелкий ???????"

– возмутился тезка Зеленского Владимир Осипанов.

Интересно, что после его визита силовики принялись усерднее обстреливать подконтрольную ополченцам территорию, передает РИА "Новости". По мнению представителя Народной милиции самопровозглашенной ДНР, военное командование СБУ таким способом пыталось "выслужиться перед новым верховным главнокомандующим".