Нибиру
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Украинские ВМС провели военные учения в Азовском море. Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.
В маневрах приняли участие малые бронированные катера "Кременчуг" и "Лубны", а также морская авиация, представленная вертолетом Ми-14. Экипажи катеров выполнили стрельбы из кормового и носового артиллерийских модулей. Также моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств РЭБ. Часть маневров была посвящена отработке противовоздушной обороны и связи.
"Подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров и удерживать на должном уровне готовность морской компоненты Объединенных сил к реагированию на развитие событий в районе ответственности", – говорится в сообщении ведомства в Facebook.
К посту было приложено видео с учений.
Ситуация в Азовском море до сих пор остается неспокойной. Ранее первый замдиректора – руководитель Погранслужбы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может повторить провокацию своего предшественника Петра Порошенко в Керченском проливе.
"Киев официально не отказался от озвученного намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей, в том числе с международными наблюдателями и представителями зарубежных СМИ", – сказал он.
Несмотря на смену украинской власти, Киев так и не отказался от непризнания российской юрисдикции на акваторию Крыма.
Незалежная готовится встречать провокаторов