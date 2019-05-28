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Украина провела учебные стрельбы в Азовском море

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
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В Незалежной не отказываются от попытки устроить новую провокацию против России

Украинские ВМС провели военные учения в Азовском море. Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.

В маневрах приняли участие малые бронированные катера "Кременчуг" и "Лубны", а также морская авиация, представленная вертолетом Ми-14. Экипажи катеров выполнили стрельбы из кормового и носового артиллерийских модулей. Также моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств РЭБ. Часть маневров была посвящена отработке противовоздушной обороны и связи.

"Подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров и удерживать на должном уровне готовность морской компоненты Объединенных сил к реагированию на развитие событий в районе ответственности", – говорится в сообщении ведомства в Facebook. 

К посту было приложено видео с учений.

Ситуация в Азовском море до сих пор остается неспокойной. Ранее первый замдиректора – руководитель Погранслужбы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может повторить провокацию своего предшественника Петра Порошенко в Керченском проливе.

"Киев официально не отказался от озвученного намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей, в том числе с международными наблюдателями и представителями зарубежных СМИ", – сказал он.

Несмотря на смену украинской власти, Киев так и не отказался от непризнания российской юрисдикции на акваторию Крыма.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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