В Незалежной не отказываются от попытки устроить новую провокацию против России

Украинские ВМС провели военные учения в Азовском море. Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.

В маневрах приняли участие малые бронированные катера "Кременчуг" и "Лубны", а также морская авиация, представленная вертолетом Ми-14. Экипажи катеров выполнили стрельбы из кормового и носового артиллерийских модулей. Также моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств РЭБ. Часть маневров была посвящена отработке противовоздушной обороны и связи.

"Подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров и удерживать на должном уровне готовность морской компоненты Объединенных сил к реагированию на развитие событий в районе ответственности", – говорится в сообщении ведомства в Facebook.

К посту было приложено видео с учений.

Ситуация в Азовском море до сих пор остается неспокойной. Ранее первый замдиректора – руководитель Погранслужбы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может повторить провокацию своего предшественника Петра Порошенко в Керченском проливе.

"Киев официально не отказался от озвученного намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей, в том числе с международными наблюдателями и представителями зарубежных СМИ", – сказал он.

Несмотря на смену украинской власти, Киев так и не отказался от непризнания российской юрисдикции на акваторию Крыма.