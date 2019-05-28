МИД Украины рассказал о поломке логики у Москвы

Киев считает, что у него появился рычаг давления на Кремль

Международный трибунал ООН спутал России все карты решением по делу о задержанных украинских моряках. В этом уверен министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Решение в Гамбурге сломало российскую логику, по которой они хотели использовать наших ребят как разменную монету, сыграв на политической конъюнктуре", – написал Климкин в Twitter.

Рішення в Гамбурзі зламало російську логіку, за якою вони хотіли використати наших хлопців як розмінну монету, зігравши на політичній кон’юнктурі. Тепер разом з друзями і партнерами перетворимо символічну перемогу у практичні важелі. І обов’язково повернемо 🇺🇦моряків додому. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 28 мая 2019 г.

По его словам, теперь Украина "вместе с друзьями и партнерами" использует выигранное в суде дело как рычаг давления на Москву. С помощью него Киев сможет вернуть моряков домой, уверен глава внешнеполитического ведомства.

В прошлую субботу, 25 мая, Гамбургский суд постановил отпустить задержанных в Азовском море украинских военнослужащих, нарушивших границу в Керченском проливе. В Кремле заявили, что судьбу украинцев решит российский суд, поскольку речь идет о нарушении законодательства РФ о пересечении границы.

Однако Украина решительно настроена вернуть своих граждан. Как писало ранее "Утро", украинские дипломаты намерены заставить РФ выполнить решение трибунала.