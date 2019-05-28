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На Украине нашли способ выдавить из Крыма Черноморский флот РФ

Фото: www.globallookpress.com
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От Зеленского ждут решительных действий

На сайте президента Украины появилась петиция с требованием срочно внести изменения в Земельный кодекс, чтобы лишить Черноморский флот России участков под базирование в Крыму.

Автор петиции отметил, что Украина сегодня "ведет войну с оккупантом", в то время как в п. 2 ст. 117 Земельного кодекса определено, что страна предоставляет РФ землю для военного базирования и обязуется обеспечить ей правовую защиту.

"…я не предлагаю, я требую изъять из статьи следующее определение: "используемых Черноморским флотом Российской Федерации на территории Украины". А также провести мониторинг земель переданных российской федерации в пользование, и изъять их в государственный фонд. Не должен враг базироваться на нашей земле",

– говорится в тексте (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Петиция завершается националистическим лозунгом "Слава Украине!"

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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