Нибиру
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На сайте президента
Украины появилась петиция с требованием срочно внести изменения в Земельный кодекс, чтобы лишить Черноморский флот России участков под базирование в Крыму.
Автор петиции отметил, что Украина сегодня "ведет войну с оккупантом", в то время как в п. 2 ст. 117 Земельного кодекса определено, что страна предоставляет РФ землю для военного базирования и обязуется обеспечить ей правовую защиту.
"…я не предлагаю, я требую изъять из статьи следующее определение: "используемых Черноморским флотом Российской Федерации на территории Украины". А также провести мониторинг земель переданных российской федерации в пользование, и изъять их в государственный фонд. Не должен враг базироваться на нашей земле",
– говорится в тексте (орфография и пунктуация оригинала сохранены).
Петиция завершается националистическим лозунгом "Слава Украине!"
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