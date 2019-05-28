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Договор об Азовском море помешает изменению статуса Керченского пролива

Фото: www.globallookpress.com
Провокационные заявления Киева не имеют юридического обоснования

Украинские власти противоречат сами себе. С одной стороны, заявляют о желании добиться для Керченского пролива статуса международных вод, с другой – хотят сохранить действительным договор между Киевом и Москвой о статусе Азовского моря как внутреннего моря России и Украины. Так не бывает, подчеркивает юрист, почетный адвокат России Валерий Ванин.

"Внутреннее море не может без согласия сторон стать вдруг еще международным", – заявил он в интервью "Правде.Ру".

Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила, что Киев настаивает на присвоении Керченскому проливу международного статуса и планирует привлечь внешние инструменты для давления на Москву. Такая постановка вопроса свидетельствует о том, что остатки команды экс-президента Петра Порошенко намерены продолжать провокации в отношении России, считает вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

Фото: www.globallookpress.com

"По сути это новая попытка поставить под вопрос российский статус Крымского полуострова. Попытка обострить отношения с Россией - это последние потуги уходящего порошенковского режима", – отметил Мурадов в комментарии РИА "Новости".

Впрочем, заявлять Киев может что угодно. Ни слова его официальных лиц, ни даже возможные призывы со стороны третьих стран для Москвы не будут иметь значения, подчеркнул в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"У нас есть приоритет внутреннего законодательства. Москва не будет реагировать ни на какие международные решения по данному вопросу. Все, что Украина делает в этом направлении, деструктивно и отдаляет возможность нормализации отношений с Россией", – пояснил он.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Отношения между РФ и Украиной обострились после провокации 25 ноября 2018 г., когда украинские военные корабли незаконно пересекли границу РФ в районе Керченского пролива.  

По договору от 2004 г., Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. В частности, иностранные военные корабли могут заходить в акваторию только с согласия обеих стран. Отдельный документ, ратифицированный в Москве и Киеве, регламентирует использование Керченского пролива.

Николай ВИКТОРОВ
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