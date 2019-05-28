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"Не можем": в Москве пояснили позицию по украинским морякам

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Следствие по Керченскому инциденту будет продолжено

Украинские моряки, задержанные за нарушение российской границы 25 ноября, останутся в Москве до окончания следственных мероприятий и вердикта суда. По другому РФ не может поступить в соответствии с законодательством. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Пока не будет завершено следствие, мы не можем отпустить моряков. Они находятся под следствием, кто бы и как бы на нас в политических, или в пиаровских, или иных целях ни давил. Мы действуем в интересах защиты своей национальной безопасности и строго по законодательству", – пояснила Матвиенко в интервью ТАСС.

По ее мнению, 25 ноября прошлого года украинские власти пошли на "осмысленную провокацию" в Керченском проливе. И даже Морской трибунал, к которому обратился с жалобой Киев и юрисдикция которого не распространяется на подобные дела, признал "право РФ вести следствие", подчеркнула Матвиенко.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

"Мы будем продолжать следствие, нужно выяснить до детали <...> вину каждого участника этой провокации, доказать ее, принять решение, и тогда уже говорить о чем-то другом", – резюмировала спикер СФ.

Ранее Международный морской трибунал ООН в Гамбурге рассмотрел иск Украины и потребовал от РФ вернуть Незалежной задержанных моряков и военные корабли. На это требование активно отреагировали интернет-пользователи. Они дали совет Киеву, как действовать в данной ситуации.

Николай ВИКТОРОВ
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