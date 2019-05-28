"Конец эпохи": Порошенко обнаружили на помойке

Украинский народ отвернулся от своего бывшего лидера

Портреты экс-президента Петра Порошенко выбросили на свалку – такую фотографию разместил в Сети украинский блогер.

"Конец эпохи...", -

многозначительно подписал снимок Михаил Шнейдер на своей страничке в Facebook.

В комментариях к посту подписчики блогера выразили свое мнение достаточно жестко:

"Эпоха вранья, мерзости, воровства, показухи,унижения, войны, эпоха геноцида Украинского народа !!! Да просто надоело это наглое самодовольное рыло, он стал не просто токсичен, он ядовит, аллергичен, дисбактериозен, ацидозен, токсикологичен и т.д.", "Неужели дождались!!!!????", "Только , когда его посадят" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Шнайдер опубликовал видео прогулки Порошенко по Киеву во время празднования Дня города. Бывший президент решил поздравить киевлян с праздником, но натолкнулся на не слишком радушный прием.

"Вам не улыбаться надо, а у людей прощения просить. Вы бессовестный человек", –

крикнула Порошенко женщина из толпы.

В ответ на это экс-президент раскритиковал киевлянку за использование негосударственного языка.