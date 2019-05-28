"Конец эпохи": Порошенко обнаружили на помойке

Нибиру
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Портреты экс-президента Петра Порошенко выбросили на свалку – такую фотографию разместил в Сети украинский блогер.
"Конец эпохи...", -
многозначительно подписал снимок Михаил Шнейдер на своей страничке в Facebook.
В комментариях к посту подписчики блогера выразили свое мнение достаточно жестко:
"Эпоха вранья, мерзости, воровства, показухи,унижения, войны, эпоха геноцида Украинского народа !!! Да просто надоело это наглое самодовольное рыло, он стал не просто токсичен, он ядовит, аллергичен, дисбактериозен, ацидозен, токсикологичен и т.д.", "Неужели дождались!!!!????", "Только , когда его посадят" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Ранее Шнайдер опубликовал видео прогулки Порошенко по Киеву во время празднования Дня города. Бывший президент решил поздравить киевлян с праздником, но натолкнулся на не слишком радушный прием.
"Вам не улыбаться надо, а у людей прощения просить. Вы бессовестный человек", –
крикнула Порошенко женщина из толпы.
В ответ на это экс-президент раскритиковал киевлянку за использование негосударственного языка.
Незалежная готовится встречать провокаторов
Названы условия возвращения России в европейскую организацию