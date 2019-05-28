Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Конец эпохи": Порошенко обнаружили на помойке

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеСтавший гражданином Украины Саакашвили затеял "туалетную" войну с Порошенко
Украинский народ отвернулся от своего бывшего лидера

Портреты экс-президента Петра Порошенко выбросили на свалку – такую фотографию разместил в Сети украинский блогер.

"Конец эпохи...", - 

многозначительно подписал снимок Михаил Шнейдер на своей страничке в Facebook. 

В комментариях к посту подписчики блогера выразили свое мнение достаточно жестко:

"Эпоха вранья, мерзости, воровства, показухи,унижения, войны, эпоха геноцида Украинского народа !!! Да просто надоело это наглое самодовольное рыло, он стал не просто токсичен, он ядовит, аллергичен, дисбактериозен, ацидозен, токсикологичен и т.д.", "Неужели дождались!!!!????",  "Только , когда его посадят" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Шнайдер опубликовал видео прогулки Порошенко по Киеву во время празднования Дня города. Бывший президент решил поздравить киевлян с праздником, но натолкнулся на не слишком радушный прием. 

"Вам не улыбаться надо, а у людей прощения просить. Вы бессовестный человек", –

крикнула Порошенко женщина из толпы.

В ответ на это экс-президент раскритиковал киевлянку за использование негосударственного языка.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Наглость – замена счастью": в Киеве собрались за арестованными моряками и кораблями

Незалежная готовится встречать провокаторов

Тогда вернемся: Москва требует пересмотра отношений с ПАСЕ

Названы условия возвращения России в европейскую организацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей