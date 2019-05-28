Бывший губернатор Одесской области возвращается в Незалежную

Президент Украины Владимир Зеленский восстановил украинское подданство Михаила Саакашвили. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Внести в указ президента Украины <…> изменения, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины",

– говорится в документе.

Это решение Саакашвили воспринял с нескрываемой радостью, написав в Facebook: "Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!". В благодарность он осыпал Зеленского похвалами за то, что он в отличие от Петра Порошенко не побоялся съездить на передовую в Донбасс и даже осмотрел туалеты для военных. За Порошенко подобной заботливости не наблюдалось. Саакашвили вспомнил, как между ним и предшественником Зеленского разгорелась "туалетная" война.

"В январе 2016 я прямо с передка поехал к Порошенко в Карпаты и рассказал ему, что срочно нужно строить нормальные туалеты, потому что военным приходится далеко отходить, чтобы справить нужду, и они становятся целями, а он меня выслушал и ничего не сделал. После этого я отвез 30 туалетов на передовую из Одессы (конечно, это было каплей в море), но позже по приказу из Киева их демонтировали назло мне",

– написал Саакашвили.

Саакашвили может вернуться на Украину уже в эту пятницу, 29 мая. Об этом накануне писали украинские СМИ. По словам адвоката экс-главы Одесской области Руслана Чернолуцкого, Саакашвили обратился к Зеленскому с просьбой вернуть паспорт Украины. В команде Саакашвили отметили, что на нового украинского лидера возлагают большие надежды.

Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 года по указу тогдашнего главы Незалежной Петра Порошенко, напоминает телеканал "МИР 24".