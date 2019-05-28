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"Великая трагедия": на Украине подорожало сало

Фото: pixabay.com
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Цены выросли почти в 2 раза

За 2 года свиное сало на Украине подорожало на 70%: в апреле 2017 г. за килограмм этого продукта просили 44,6 гривны, а в 2019 г. цены выросли до 75,7 гривен.

Подскочили в стране и цены на свинину: с 85 до 116 гривен за килограмм. По мнению депутата Верховной рады Сергея Тригубенко, украинское сало уже стоит дороже, чем в Евросоюзе, сообщает УНН.  Причины этого лежат в инфляции и эпидемии африканской чумы свиней, считает парламентарий.

При этом свинина подорожала не так сильно, только на 37%. Ее стоимость сейчас равна 116 гривнам (281 рубль) за килограмм, отмечает URA.RU.  

В сети с юмором прокомментировали рост цен на украинский стратегический продукт.

"Майдан не за горами)))) Сало хохлы не простят)))))", "Это великая трагедия для Украины самый популярный продукт...", "ничего страшного запад бананами кормить будет", "Даже на слезу прошибло и как они несчастные живут может им продуктами помочь", - 

написали комментаторы. 


Валентина МАЙОРОВА
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