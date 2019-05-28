Киев пока не демонстрирует готовности урегулировать конфликт

После визита нового президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс украинские силовики вновь пытаются дестабилизировать обстановку. Об этом сообщила народная милиция ЛНР.

Как стало известно, к линии соприкосновения перебросили группу разведчиков.

"В зону ответственности 30-й отдельной механизированной бригады, в район населенного пункта Мироновский прибыла разведгруппа в количестве десяти человек",

– сообщил начальник пресс-службы ведомства Яков Осадчий. Заявление опубликовано на официальном сайте.

В Народной милиции ЛНР считают, что командование украинских силовиков намерено провести диверсии.

Напомним, накануне Зеленский посетил Донбасс и пообщался с военными. Глава Незалежной остался недоволен бытовыми условиями защитников страны. Снабжение "защищающих Украину" военных должно быть нормальным, отметил он. Об урегулировании конфликта политик при этом не сказал ни слова.

Визит Зеленского в Сети назвали показухой – на украинского лидера обрушился шквал критики.